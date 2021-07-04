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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن 45 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : أشعلت صور لمجندات في الجيش الأوكراني وهنّ يرتدين الكعب العالي، أثناء تدريبات، استعدادا لاستعراض عسكري الشهر القادم، ردود فعل غاضبة بين المسؤولين في البلاد.
وتستعد أوكرانيا لتنظيم استعراض عسكري في 24 أغسطس المقبل، للاحتفال بمرور 30 عاما على استقلال البلاد، الذي تحقق بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
ونشرت وزارة الدفاع، الجمعة، صورا لمجندات يرتدين أحذية بكعب، ويسيرن بطريقة عسكرية، وهو ما يؤكد عزم الوزارة تقديم العرض العسكري بهذه الأحذية.
ودعا مشرعون أوكرانيون مقربون من الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، إلى اعتبار الكعب العالي جزء من الملابس العسكرية، في حين أعرب نواب بالبرلمان عن صدمتهم من الصور، داعين وزير الدفاع أندري تاران إلى تقديم اعتذار، وفق سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صور “جيش الكعب العالي” تثير ضجة في أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.