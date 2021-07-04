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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن 16 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : تلقى عدد من المعلمين المتقدمين على حركة النقل الخارجي، اليوم رسالة على هواتفهم من وزارة التعليم بشكل مفاجئ، لاستكمال إجراءات تسجيل الرغبات.
وجاء نص الرسالة: “عزيزي المعلم/ المعلمة؛ نظراً لعدم استكمالكم إجراءات تسجيل الرغبات للنقل الخارجي على نظام فارس، نأمل الدخول حالاً على الرابط أدناه، واستكمال إرسال رغبات النقل الخارجي”.
وتابعت الرسالة: “علماً بأن النظام سيغلق في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد 24/ 11، وفي حال عدم استكمال إرسال الرغبات لن يتم دخولكم في إجراءات النقل لهذا العام، وما يترتب عليه من إجراءات https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: معلمون يُفاجأون برسالة جوال لاستكمال إجراءات النقل الخارجي.. وكشف الموعد النهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.