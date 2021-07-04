تراند الفن: معلمون يُفاجأون برسالة جوال لاستكمال إجراءات النقل الخارجي.. وكشف الموعد النهائي

‎صحيفة المرصد : تلقى عدد من المعلمين المتقدمين على حركة النقل الخارجي، اليوم رسالة على هواتفهم من وزارة التعليم بشكل مفاجئ، لاستكمال إجراءات تسجيل الرغبات.

وجاء نص الرسالة: “عزيزي المعلم/ المعلمة؛ نظراً لعدم استكمالكم إجراءات تسجيل الرغبات للنقل الخارجي على نظام فارس، نأمل الدخول حالاً على الرابط أدناه، واستكمال إرسال رغبات النقل الخارجي”.

وتابعت الرسالة: “علماً بأن النظام سيغلق في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد 24/ 11، وفي حال عدم استكمال إرسال الرغبات لن يتم دخولكم في إجراءات النقل لهذا العام، وما يترتب عليه من إجراءات https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx