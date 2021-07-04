تراند الفن: “غرفة السينما” عن إعادة تشغيل دار “فاتن حمامة”: لم يتواصل معنا أحد إلى الآن

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 05:09 مساءً - أثارت سينما فاتن حمامة الكثير من الجدل خلال الـ7 سنوات الماضية، بعد رغبة ملاكها في هدمها وإنشاء مول سكني كبير؛ الأمر الذي اعترض عليه الكثيرون، نظرا لأهمية تلك السينما ومكانتها.

وفوجئ قاطنو حي المنيل خلال الأيام الماضية، بلافتة جديدة على المبنى المهدم لسينما فاتن حمامة، مكتوب عليها أنه سوف يتم إنشاء دار سينما ومسرح فاتن حمامة على التقنيات العالمية والأنظمة التكنولوجية.

وتواصل “القاهرة 24” مع مصدر مسئول من داخل غرفة صناعة السينما، حول الأمر، والذي أكد أن المالك الجديد لسينما فاتن حمامة، لم يتواصل مع الغرفة، ليعلمهم أنه قرر وقف هدم بناء المبنى وسيُعيد السينما للعمل من جديد.

وتابع المصدر أن مُلاك مبنى سينما فاتن حمامة، آخر مرة تواصلوا معه كانت منذ عام أو أكثر، وكان الاتفاق الأخير أن يتم هدم مبنى السينما وتأسيس برج سكني بدلًا منها.

وأضاف المصدر أنه يتوقع من مُلاك السينما أن يتواصلوا معه من جديد، ليخبروه بشأن قرارهم بإعادة السينما للعمل من جديد.

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