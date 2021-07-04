تراند الفن: مجلس الشيوخ يرفع جلساته بعد الموافقة المبدئية على مشروع قانون المالية الموحد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 05:09 مساءً - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جلسة اليوم، بعدما وافق الأعضاء من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد، الذي تقدمت به الحكومة.

ويأتي مشروع القانون الذي بدأ مجلس الشيوخ مناقشته اليوم، في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصري.

وترتكز فلسفة مشروع القانون على ضبط النظام المالي وحسن إدارته مـن خـلال دمـج القـانون رقـم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنـــة العامـــة للدولـــة، والقـــانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسـبة الحكوميـة، اللـذين يحكمـان الأداء المـالي فـي مصـر، فـي مشـروع قـانون الماليـة العامـة الموحـد.

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