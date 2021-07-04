تراند الفن: بتداولات بلغت 12.7 مليار ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في «تداول» اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 05:09 مساءً - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 52.68 نقطة ليقفل عند مستوى 11031.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 455 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب، والمتحدة للتأمين، وتشب، ولازوردي، والفخارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المراكز، وصادرات، والأبحاث والإعلام، وعذيب للاتصالات، والكيميائية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 3.63%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والإنماء، ولازوردي، والتصنيع، وأملاك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الفخارية، وكيان السعودية، ولازوردي، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 77.39 نقطة ليقفل عند مستوى 22709.91 نقاط، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 802 صفقة.

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