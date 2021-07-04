تراند الفن: “وكيل هندسة عين شمس”: التعليم العالي في مصر لا يقل جودة عن مثيله بالدول الأجنبية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 05:09 مساءً - قال الدكتور مصطفي رفعت، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إن تخريج الدفعة الأولى لبرامج الشهادة المزدوجة مع جامعة إيست لندن، دليل فعلي على أن كلية الهندسة عملية، بالإضافة إلى أن النظم التعليمية التي نقدمها للطلاب لا تقل عن مثيلتها في الجامعات الأوروبية.

وأضاف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أن التعليم العالي في مصر لا يقل من حيث الجودة والتدريس التقني عن مثيله بالدول الأجنبية، لافتًا إلى أن عملية الاعتماد على مدار 3 سنوات تم النظر فيها بطريقة شمولية لكل ما يتم تقديمه للطالب في كافة المناحي الصحية والخدمية والتعليمية في المقام الأول.

وأوضح “رفعت”، أن الاتفاقية الموقعة بين جامعتي عين شمس وايست لندن، تنص على منح طلاب شهادة البكالوريوس من جامعة إيست لندن في جميع التخصصات للبرامج البينية المميزة، وتلتزم كلية الهندسة بتقديم البرامج التعليمية المتفق عليها طبقا للاتفاقية بما يضمن تحقيق جودة العملية التعليمية والخدمات المكملة للعملية التعليمية المقدمة.

كما تلتزم بتيسير إجراءات تسجيل الطلاب بالبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة بما يضمن الحفاظ على بيانات الطلاب، وإجراء تقييمات الامتحانات الخاصة بكل برنامج، كما تمنح الطلاب عند الانتهاء بنجاح من كل برنامج دراسي الدرجة العلمية والشهادة من الجامعة الإنجليزية، وذلك بعد زيارة وفدًا من جامعة إيست لندن كلية الهندسة جامعة عين شمس منذ عدة أشهر، وشملت الزيارة تفقد البنية التحتية التعليمية للكلية، والقاعات والصالات التدريسية، ومعامل الحاسب الآلي للأقسام الثلاثة، والمعامل والورش المركزية، والمكتبة المركزية للكلية.

وأشار إلى أنه تم توقيع الاتفاقية في 2018 تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استضافت وزارة التعليم العالي مراسم توقيع والبروتوكول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.