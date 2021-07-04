تراند الفن: «وزارة الخارجية» تعلن توفر وظائف في عدد من التخصصات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية توفر عدد من الوظائف التعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة (رجال / نساء) في عدد من التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المتاحة:

(الإعلام السياسي – العلوم السياسية – الجغرافيا السياسية- حقوق الانسان – الدبلوماسية العامة – الع لاقات الدولية – الدراسات الدولية – القانون العام – القانون الدولي – نظريات التجارة الدولية – الأمن الدولي – الإستراتيجية الإقتصادية – الإدارة المالية – المحاسبة – الموارد البشرية – الإعلام الرقمي – الجرافيك – التصميم الداخلي – الترجمة)

موعد التقديم:

يبدأ غدا الإثنين بتاريخ 25/11/1442هـ الموافق 05/07/2021م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 01/12/1442هـ الموافق .م2021/07/11

طريقة التقديم:

أوضحت وزارة الخارجية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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