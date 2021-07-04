تراند الفن: روما يعلن إعارة جنكيز إلى أولمبيك مارسيليا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 مساءً - أعلن نادي روما الإيطالي، إتمام انتقال لاعبه جنكيز أوندر إلى صفوف مارسيليا، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ونشر نادي روما الإيطالي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “تم بيع جنكيز أوند مؤقتًا لشركة أولمبيك مارسيليا، حظا سعيدا ، جنكيز!”.

يذكر أن جنكيز اوندر هو لاعب من أصل تركي، ولد في 14 يوليو عام من العام 1997، في سينديرجي بجمهورية تركيا.

وكان أوندير رفقة منتخب تركيا في بطولة كأس أمم أوروبا قبل الخروج المبكر من دور المجموعات بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة الأولى.

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