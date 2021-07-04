تراند الفن: جورجينيو مرشح للفوز بالكرة الذهبية بعد أدائه مع إيطاليا في يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 مساءً - أصبح جورجينيو، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي ومنتخب إيطاليا لكرة القدم، مُرشحًا للتتويج بجائزة الكرة الذهبية للموسم الحالي، وذلك بعد ظهوره مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن جورجينيو أصبح أحد أبرز المُرشحّين للتتويج بالكرة الذهبية، بعد أدائه المتميز هذا الموسم، والذي توّج به بدوري أبطال أوروبا مع البلوز، وأصبح مُرشحًا للتتويج باليورو رفقة الأزوري.

وحسب التقارير، فإن قائمة المُرشحيّن تضم ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة ومنتخب الأرجنتين، وكذلك هاري كين، لاعب فريق توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا.

ونجح جورجينيو رِفقة منتخب إيطاليا في التأهل إلى دور النصف نهائي من كأس الأمم الأوروبية، بعد الفوز على بلجيكا بهدفين مُقابل هدف وحيد.

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