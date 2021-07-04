تراند الفن: «متحدث الصحة» يوضح حقيقة تسجيل حالات كورونا حرجة بين الأطفال ( فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 مساءً - أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، مدى صحة أن مناعة الأطفال قوية في مواجهة فيروس كورونا، ولم يتم تسجيل حالات حرجة بين الأطفال.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي حول آخر مستجدات فيروس كورونا، أن هذه المعلومة المتداولة خاطئة، مؤكداً أنه تم رصد حالات حرجة للأطفال حول العالم.

وأكد أنه تم رصد تحورات لفيروس كورونا مثل “دلتا” لفئات الأقل عمراً، لذلك لابد من حصول هذه الفئة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا للوقاية من الإصابة بالفيروس.

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