فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد : قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في مصر اليوم الأحد تأجيل جلسة السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس «إيفر غيفين» إلى 11 يوليو الجاري لاستكمال التسوية بناء على طلب طرفي النزاع. واستأنفت المحكمة برئاسة المستشار إيمان ذكي اليوم نظر جلسات قضية السفينة لإثبات حق الدين لصالح هيئة قناة السويس بسبب جنوح السفينة وتعليق الملاحة لمدة ستة أيام وما أسفر عنه من خسائر عالمية. وطلب الحاضر عن الشركة المالكة للسفينة، خلال الجلسة، آجلا لاستكمال التسوية. بدوره، أكد الحاضر عن رئيس هيئة قناة السويس المحامي خالد أبو بكر أنه بصدد التوصل لقرار نهائي ومن واجبه إطلاع المحكمة على الأمور كافة، مطالبا بأن تكون الجلسة القادمة موعدا نهائيا لوضع اللمسات الأخيرة المتبقية للتفاوض. وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة

العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر.. قرار قضائي جديد بشأن السفينة التي جنحت في قناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.