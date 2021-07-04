تراند الفن: بعد ساعات من إعلان العودة.. رجال مرتضى منصور يظهرون في الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 07:09 مساءً - شهدت الساعات الماضية اليوم وأمس، وجود عدد من رجال مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، داخل نادي الزمالك وذلك بعد ساعات قليلة من الفيديو الذي إذاعة مرتضى منصور، حول عودته للنادي يوم الخميس المقبل.

وعلم “القاهرة 24” أن شريف حسين، نائب المدير التنفيذي السابق لنادي الزمالك، قد تواجد بصحبة محمود خالد، المستشار القانوني السابق للنادي، داخل أروقة القلعة البيضاء، بعد غيابهم عن التواجد في النادي لفترة طويلة.

وحرص الثنائي على الوقوف مع بعض أعضاء النادي لفترات، بسيطة ومع بعض الموظفين في أكثر من إدارة قبل الانصراف من النادي ومغادرته.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، قد خرج في الساعات الأولى من فجر أمس، وأكد عودته إلى النادي يوم الخميس والجمعة القادمين، في تمام الساعة السادسة مساءً.

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