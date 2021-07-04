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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن 32 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة
صحيفة المرصد: عاد عارض الأزياء فيصل الفيصل، للظهور من جديد، بعد غياب دام عامين، حيث نشر صورة جديدة له تظهر تغير ملامحه.
وأثار فيصل الفيصل الجدل بين متابعيه بسبب تغير في ملامحه، بعدما ظهر وهو مطلق لحيته بشكل كثيف، مؤكداً أنه غاب بالفعل منذ فترة عن التواصل ومشاركة الجمهور يومياته.
قال عارض الأزياء إنه يتلقى الكثير من الأسئلة عبر حسابه الخاص على موقع “إنستقرام”، بشأن حقيقة حساباته، كونها لا تضم حاليا الكثير المتابعين.
وأوضح فيصل الفيصل أن سبب غيابه عن التواصل ومشاركة الجمهور يومياته خلال الفترة الماضية، يرجع إلى إغلاق حساباته القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحدث ظهور لمشهور سناب “فيصل الفيصل”.. ويكشف سر غيابه لمدة عامين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.