تراند الفن: نائب محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال تطوير ساحة مصر قريبًا (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 07:09 مساءً - تابع المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، العمل في مشروع إنشاء المنطقة السياحية ساحة مصر، وذلك بحضور العميد نعمان على رئيس حي الشرق، والشركة المنفذة للمشروع، وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشأن تكثيف المرور على كافة المشروعات التنموية والخدمية التي تقام على أرض المحافظة.

وأعلن نائب المحافظ أن العمل في المشروع أوشك على الانتهاء، ليكون جاهزا للافتتاح خلال الفترة القليلة القادمة.

وتعد ساحة مصر أحد المشاريع السياحية للمحافظة، وتم تصميمها على أعلى مستوى باعتبار المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة بالمحافظة، لافتا إلى أهمية تصاميم الشكل الجمالي والحضاري لمنطقة ساحة مصر، والاهتمام بالمسطحات الخضراء والزهور داخل الحديقة، وتنفيذ عمل فنى مميز يليق بتاريخ بورسعيد وحضارتها، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى، ضمن المشروعات السياحية العملاقة التي تهدف لوضع بورسعيد في مصاف المدن السياحية، وبما يليق مع المستوى الحضاري، وتحقيق أفضل مستوى ترفيهي لأبناء بورسعيد.

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