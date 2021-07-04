تراند الفن: محافظ السويس يخفض درجات القبول بالمدارس الثانوية والفنية (تفاصيل)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 07:09 مساءً - اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اليوم الأحد، تنسيق القبول للثانوي العام والفني للعام الدراسي.

وأكد محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، أن المحافظ قرر تخفيض درجة القبول للصف الأول الثانوي والمدارس الفنية المختلفة، لإتاحة فرصة القبول لأبنائنا في جميع المدارس الثانوية العامة والفنية.



وأوضح أن محافظ السويس قرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام هو 225 درجة بدلًا من 238 درجة، بعد تحديد التنسيق لهذا العام لهذه الدرجة، مع العلم أن درجة القبول العام الماضي كانت من مجموع 250 درجة، ووافق المحافظ على القبول بالمدارس الثانوية الخاصة بمجموع 210 درجة.



وقرر محافظ السويس تخفيض درجات القبول بجميع المدارس الفنية، بالمقارنة للعام الماضي، مراعاة للظروف وإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للالتحاق بالمدارس الفنية.



وجاء تنسيق القبول المعتمد من محافظ السويس بمدارس التعليم الفني جاء التنسيق كالتالي؛



1- بتروكيماويات بالمتقدمة الصناعية المشتركة من 260 درجة.. ويتم القبول بناء علي اختبار قدرات الطلاب.

2-المتقدمة الصناعية من 260درجة.. شعبة كهربية بنات ويتم القبول عدد 4 من أعلي مجموع بالنسبة للبنات.

3- المتقدمة الصناعية من مجموع 245 درجة حد أدني للبنين.

4- المتقدمة التجارية من 235 درجة.

5- المتقدمة الفندقية من 230 درجة ويتم القبول عن طريق المقابلة الشخصية للطالب .

6-الصناعات البحرية العسكرية بنين عامة 225درجة.

7- الصناعات البحرية العسكرية بنين لوجستيات 230 درجة.

8-الصناعات البحرية العسكرية بنين طاقة متجددة 235 درجة ويتم قبول 48طالب من أعلي مجموع .

9- مدرسة عقبة بن نافع بنين 163.5 درجة الكترونيات.

10- مدرسة عقبة بن نافع بنين 160 درجة أجهزة دقيقة وتحكم آلي.

11-تعليم مزدوج بنين 230درجة.. الكترونيات صناعية.. عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية.

12-تعليم مزدوج بنين 220درجة.. ميكانيكا صيانة وإصلاح.. عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية .

13-تعليم مزدوج بنين..فني تبريد وتكييف من 210 درجة.. عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية .

14-تعليم مزدوج بنين..فني اصلاح سيارات من 200 درجة.. عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية .

15-تعليم مزدوج بنات.. سكرتارية طبية من 235 درجة..عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية.

16- تعليم مزدوج بنات.. ملابس جاهزة من 180 درجة..عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية .

17- التعليم الصناعي نظام 3سنوات عام من 147 درجة .

18-التعليم الصناعي نظام 3سنوات مهني من 142.5 درجة.

19- التعليم التجاري نظام 3سنوات من 140 درجة صغار السن.

20-التعليم الزراعي نظام 3سنوات عام.. من 140 درجة صغار السن.

21-التعليم الزراعي نظام 3سنوات مهني من 140 درجة كبار السن..

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