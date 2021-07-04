تراند الفن: أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة مخنوقة بشبين القناطر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 07:09 مساءً - أقدمت طالبة على الانتحار والتخلص من حياتها بخنق نفسها داخل مسكنها، في حين تُكثف مباحث القليوبية جُهودها لكشف غموض الواقعة، بعد تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، فيما تولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شبين القناطر، يُفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طالبة داخل مسكنها بقرية نوب طحا في شبين القناطر.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لفتاة تدعى “زينب.ص” 15 عامًا – طالبة، ومقيمة بالعنوان المذكور، وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وكشف ملابسات الواقعة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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