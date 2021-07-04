تراند الفن: «جامعة تبوك» تفتح باب التقديم لخريجي الثانوية العامة.. آخر موعد للتقديم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 08:10 مساءً - بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك اليوم القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم .

وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم الأربعاء 4 / 12 / 1442هـ ، وستُعلن نتائج القبول يوم الأربعاء 18 / 12 / 1442 هـ.

ودعت الجامعة جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة.

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