تراند الفن: شروط التحويل من مدرسة إلى أخرى حسب تنسيق القبول بمدارس الثانوية بالأقصر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 08:10 مساءً - أكد محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر على أنه يجب مراعاة شرط المجموع عند التحويل من مدرسة إلى أخري في نفس عام التقدم ويتم تسكين الطالب بالتخصص بمدرسته الأصلية قبل التحويل حسب مجموعه فى سنة التقدم، وأن طلاب إدارتي (القرنة والبياضية) التعليمية يحق لهم الالتحاق بمـــدارس التعليم الصناعي بأي إدارة تعليمية حسب مجموع الدرجــات المــقرر لهذه المدارس وكذلك الإعدادية المهنية.

وأشار إلى أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام من قريتي الشيخ احود والغريرة يتم قبولهم بمدرسة الديمقراط الصناعية أو مدرسة أرمنت الزراعية حسب المجموع المقرر بكل مدرسة، كما أكد أن الطالبات المقيمات بمركز الشغب التابعين لإدارة إسنا التعليمة يحق لهن الالتحاق بمدرسة العديسات الصناعية المشتركة التابعة لإدارة الطود التعليمية في حالة الرغبة لقرب السكن مع أخذ إقرار عليهم بعدم التحويل من المدرسة حتى نهاية حصولهم على شهادة الدبلوم.

والطلبة الحاصلين على الإعدادية العامة من المدارس الخاصة يتم قبولهم بالمدارس الفنية حسب محل الإقامة وحسب التنسيق المعلن لكل إدارة تعليمية، والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من إدارة البياضية لهم الحق في الالتحاق بمدرسة الطود الزراعية أو العديسات الصناعية حسب مجموع الدرجات، والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من إدارة الزينية لهم الحق في الالتحاق بمدرسة القرنة الزراعية.

وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية هذا العام يلتحقوا بمدارس التعليم الفنى (صناعي – زراعي) بالإدارة التابع لها وفى حالة وجود ما يمنع يتم قبولهم فى أقرب إدارة.

والطلاب الحاصلين على الإعدادية المهنية من إدارة البياضية والقرنة يمكنهم الالتحاق بمدارس التعليم الصناعي بإدارة الأقصر التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة ان طلاب الإعدادية الأزهرية الذين يرغبون في الالتحاق بالتعليم الفني عليهم بتقديم أصل الشهادة الإعدادية ولا يقبل المستخرج الرسمي لعدم ازدواجية القيد.

كما أكد على أنه لا يتم قبول أي طلاب مهني بالمدارس العسكرية والمدارس التي تطبق منظومة التعليم القائم على الجداريات بناء على التعليمات.

وأشار إلى أن مدرسة حاجر الضبعية الصناعية المتقدمة المشتركة بإدارة القرنة سيتم قبول الطلاب بها بعد صدور القرار الوزاري بالفتح وللطلبة الحق في الالتحاق بها حسب المجموع الذى سيحدد لاحقا.

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