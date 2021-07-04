تراند الفن: أخصائية تغذية أسترالية تكشف عن وصفة لتحضير حساء “التخلص من السموم”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 08:10 مساءً - ترجمة حصرية : كشفت أخصائية تغذية شهيرة عن وصفة تحضير حساء التخلص من السموم، بطريقة سريعة وسهلة، حيث تقوم بتحضيرها عندما تريد إعادة ضبط جسدها أو بعد تناول وجبات غير صحية خلال عطلة نهاية أسبوع.

وتقول سوزي بوريل ، من سيدني ، إنها تحب حساء الخضار المبشور والمغطى بجبن البارميزان، حيث يعمل دائمًا على جعلها تشعر بتحسن بعد أن قضت وقتًا ممتعًا مع الطعام أو النبيذ.

المكونات:

– ملعقة زيت زيتون.

– كراث مقطع إلى شرائح رقيقة.

-بصلة واحدة مفرومة ناعمة.

– ملح مخفض وخضروات وثلاثة أكواب ماء.

-420 جم طماطم مفرومة.

-جزرة واحدة مقشرة ومقطعة الى مكعبات.

-500 غ من اليقطين ، مقطعة إلى مكعبات.

– كرفس مفروم.

-رأس بروكلي.

طريقة التحضير :

1. يتم تسخين زيت الزيتون مع البصل.

2. يُضاف الكراث ويُطهى برفق على نار خفيفة حتى يصبح طريًا ، ثم يُضاف المرق والطماطم والجزر واليقطين.

3. يُترك حتى يغلي ، ويتم تخفيف الحرارة ويُترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

4. يُضاف البروكلي المطبوخ على البخار ثم جبن البارميزان، لتصبح الحساء جاهزة للتقديم.