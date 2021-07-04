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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 08:10 مساءً - أدمن دقيقة واحدة مضت المرصد 1 زيارة
صحيفة المرصد : قال الداعية على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن خلع الحجاب إثم تحاسب عليه باتفاق علماء المسلمين ليس فيه خلاف لكن ليس كبيرة من الكبائر.
وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، أن الخلاف قادم ليس من أهل العلم، وكل فقهاء المسلمين يرون حجاب المرأة.
ورفض على جمعة اعتبار خلع الحجاب كبيرة من الكبائر مؤكدًا أن خلع الحجاب إثم تحاسب عليه المرأة ولا يمكن أن ترتقي لمثل تارك الصلاة فهي كبيرة من الكبائر لأنها فريضة إسلامية خالصة وركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج مع الشهادتين، «لما واحدة تقولي أنا مش محجبة أو كانت محجبة وتركت الحجاب بعد أزمة أو مشكلة يبقى فعلت إثما تحاسب عليه».
وتساءل على جمعة هل يمكن اعتبار إثم المرأة التي تترك الحجاب ندخلها الخسران المبين؟ مؤكدًا أنه لا يصح أن نطلق أحكاما ونخلط بين الكبائر والصغائر وهناك فرق في درجات الذنوب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الداعية المصري علي جمعة : خلع الحجاب ليس من الكبائر (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.