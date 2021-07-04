تراند الفن: الداعية المصري علي جمعة : خلع الحجاب ليس من الكبائر (فيديو)

صحيفة المرصد : قال الداعية على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن خلع الحجاب إثم تحاسب عليه باتفاق علماء المسلمين ليس فيه خلاف لكن ليس كبيرة من الكبائر.

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، أن الخلاف قادم ليس من أهل العلم، وكل فقهاء المسلمين يرون حجاب المرأة.

ورفض على جمعة اعتبار خلع الحجاب كبيرة من الكبائر مؤكدًا أن خلع الحجاب إثم تحاسب عليه المرأة ولا يمكن أن ترتقي لمثل تارك الصلاة فهي كبيرة من الكبائر لأنها فريضة إسلامية خالصة وركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج مع الشهادتين، «لما واحدة تقولي أنا مش محجبة أو كانت محجبة وتركت الحجاب بعد أزمة أو مشكلة يبقى فعلت إثما تحاسب عليه».

وتساءل على جمعة هل يمكن اعتبار إثم المرأة التي تترك الحجاب ندخلها الخسران المبين؟ مؤكدًا أنه لا يصح أن نطلق أحكاما ونخلط بين الكبائر والصغائر وهناك فرق في درجات الذنوب.