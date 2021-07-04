تراند الفن: هل تناول الليمون أو البرتقال يرفع ضغط الدم؟.. «استشاري» يجيب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 08:10 مساءً - أدمن ‏3 دقائق مضت تواصل 4 زيارة

أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، حقيقة معلومة خاطئة متداولة حول العلاقة بين تناول الحمضيات وارتفاع ضغط الدم.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، أن تناول الليمون والبرتقال وباقي الحمضيات لا يرفع مستوى ضغط الدم، مبيناً أن تناول الحمضيات يخفض مستوى الضغط على المدى البعيد. تجدر الإشارة إلى أن مستوى ضغط الدم للإنسان الطبيعي هو 80 على 120.

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