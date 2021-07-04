تراند الفن: ميلان يحسم الاتفاق مع دياز ويكشف موعد الإعلان عنها (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 08:10 مساءً - كشف مصدر داخل نادي ميلان الإيطالي أن إدارة النادي بدأت اتخاذ الإجراءات النهائية من أجل إتمام صفقة، إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، وأن اللاعب سيخوض الموسم المقبل مع الروسونيري على سبيل الإعارة أو البيع النهائي مع إمكانية إعادة الشراء من ريال مدريد.

وانضم دياز لصفوف ميلان، في سبتمبر 2020، قادمًا من ريال مدريد، على سبيل الإعارة، وقدّم مستوى جيدًا مع العملاق الإيطالي، وانتهت صفقة إعارته، ومن المُفترض أن يبدأ الموسم الجديد مع الملكي.

وقال مصدر داخل نادي ميلان، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إن إبراهيم دياز، سيظل لاعبًا في ميلان المُوسم المقبل.

وأضاف المصدر: ” يتم الآن الاتفاق على التفاصيل النهائية بالإعارة وخيار الشراء نهاية الإعارة، وسيضع البلانكوس بند إعادة الشراء في حال تم تفعيل البند من قبل ميلان”.

وعن موعد إعلان الصفقة بشكل رسمي، أوضح: “قد يصل الإعلان الرسمي في نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع المقبل بأقصى تقدير”.

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