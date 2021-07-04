تراند الفن: شوقي غريب يطلب خوض وديتين قبل السفر إلى طوكيو (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 08:10 مساءً - طالب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بسرعة الاتفاق على خوض وديتين ضمن المباريات الودية استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

ويقع المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في لقاءات قوية ستنطلق يوم 22 أمام المنتخب الإسباني.

وعلم “القاهرة 24”، أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي طالب مجاهد بسرعة الاتفاق على وديتين من أجل الاستعداد الأخير خلال المعسكر الذي سينطلق يوم 8 يوليو الجاري قبل السفر يوم 17 إلي طوكيو للمشاركة في الأولمبياد.

وجاءت قائمة المنتخب كالآتي:-

لحراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان “بيكهام” – أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق-عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي – إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

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