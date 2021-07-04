تراند الفن: حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد لمباراة الإسماعيلي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 مساءً - أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة زعيم الثغر لخوض مُواجهته المُرتقبة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مُنافسات مُسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن مُنافسات مُسابقة الجولة الثامنة والعشرين من مُسابقة الدوري مساء غد الاثنين.

وشهدت القائمة غياب كلا من حسام عاشور ورازق سيسيه للإصابة إلى جانب داميون لوي، بسبب تواجده مع مُنتخب بلاده وإيمانويل أوكوي و ويلياميز روماريو اللذان لم يعودا حتى الآن من أثناء فترة التوقف الدولي الماضية.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، صبحي خليل.

خط الدفاع: هشام صلاح، محمد رجب، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، عمر الميداني.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، أحمد راشد، فوزي الحناوي، أحمد حجي، خالد الغندور، عمار حمدي، عبدالسميع إبراهيم، عبدالغني محمد.

خط الهجوم: عادل نيمار، بلال السيد، خالد قمر.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السادس ضمن جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة بعد تعادله الأخير أمام نظيره غزل المحلة.

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