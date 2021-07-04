فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 مساءً - ترجمة حصرية – سامر إسماعيل : شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية اندلاع اشتباكات عنيفة بين متظاهرين متنافسين بسبب حادثة تتعلق بمتحول جنسي من رجل إلى امرأة في مشفى صحي. وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى اندلاع مظاهرة رافضة للسماح بالمتحولين جنسيا إلى نساء بمشاركة النساء في غرف النساء بالمشافي الصحية. وأضافت أن مظاهرة أخرى مؤيدة لحقوق المتحولين جنسيا اشتبكت معها في المدينة، مما تسبب في وقوع اشتباكات عنيفة ومتفرقة سالت فيها الدماء بولاية كاليفورنيا. وتحدثت الصحيفة عن أن اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لحقوق المتحولين جنسيا اندلعت في الشوارع المحيطة بالمشفى الصحي قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب بالمدينة للسيطرة على الأوضاع. واعتبرت الشرطة الأمريكية أن تلك المظاهرات تجمعا غير قانوني، وقامت بتفريق المشاركين فيها وإلقاء القبض على بعضهم.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اندلاع اشتباكات عنيفة متعددة في لوس أنجلوس بسبب متحول جنسيا لامرأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.