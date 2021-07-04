تراند الفن: وزارة البيئة توضح موقف اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 مساءً - ينتظر الجميع صدور اللائحة التنفيذية لبدء تطبيق مواد قانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات الصلبة والبلدية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعة، وللحفاظ على البيئة.

وحسب تصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فإن قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية جاء للقضاء على أكثر من 50 عامًا من الفراغ التشريعي فيما يخص إدارة المخلفات، حيث يراعي الإطار القانوني والجانب المؤسسي معا، ويتم حاليًا تطوير الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات تبعا للقانون والاختصاصات الموكلة للجهاز به.

ومن جانبها كشفت هبة معتوق، المتحدثة الإعلامية لوزارة البيئة، موعد انتهاء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات الجديد وخروجها للنور.

وقالت معتوق في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إن اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات في مجلس الدولة يتم مراجعتها، ولم تصدر حتى الآن.

وأكدت أن اللائحة التنفيذية هي التي تنظم عمل القانون، وتوضح كيفية تحصيل رسوم النظافة الجديدة والغرامات الموقعة على ممتنعي السداد، وكيفية توقيع العقوبة على المخالفين.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة خلال المرحلة الحالية في تنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتفعيل هذه المنظومة.



وأكد أن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لها أهمية قصوى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

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