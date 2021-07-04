تراند الفن: وزارة الخارجية تعلن عن توفر عدد من الوظائف للرجال والنساء.. وتكشف عن التخصصات والشروط

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الخارجية ممثله بالإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفر عدد من الوظائف التعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للنساء والرجال في عدد من التخصصات.

وضمت التخصصات المطلوبة كل من (الاعلام السياسي –العلوم السياسية – الجغرافيا السياسية – حقوق الانسان – الدبلوماسية العامة – العلاقات الدولية – الدراسات الدولية- القانون العام – القانون الدولي – نظريات التجارة الدولية – الامن الدولي – الاستراتيجية – الاقتصاد – الإدارة المالية – المحاسبة – الموارد البشرية – الاعلام الرقمي – الجرافيك – التصميم الداخلي – الترجمة).

وتستقبل وزارة الخارجية الطلبات، اعتباراً من يوم الاثنين 25/11/1442هـ الموافق 5/7/2021م حتى يوم الاحد 1/12/1442هـ الموافق 11/7/2021.

وحددت وزارة وزارة الخارجية الشروط التالية..

أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن لا يكون مفصول من خدمة الدولة.

أن لا يكون متزوج / متزوجة من غير الجنسية السعودية.

أن يكون لائقاً صحياً وحسن المظهر.

أن لا يمانع العمل خارج المملكة.

يفضل اجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل (5) درجات وفق تقييم اختبار الايلتس معتمدة من المجلس الثقافي البريطاني او ما يعادلها من اختبار توفل (لا يقبل نتائج المعاهد الوسيطة).

أن يكون المتقدم حاصل على درجة (البكالوريوس/الماجستير) بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

أن يكون المؤهل (بكالوريوس/ماجستير) معادل من وزارة التعليم لمن كان حاصل عليها من خارج المملكة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

وطالبت وزارة الخارجية، بضرورة ارفاق الوثائق التالية الكترونياً:

صورة الهوية الوطنية.

السيرة الذاتية.

صورة المؤهل العملي.

صورة من الخبرات العملية.

وأكدت وزارة الخارجية، على أنها تعتذر الوزارة عن قبول أي طلب غير مرفق به الوثائق المطلوبة او مخالف للشروط.