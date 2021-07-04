تراند الفن: مصر.. تنفيذ حكم الإعدام في إرهابي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏29 دقيقة مضت المرصد 33 زيارة

صحيفة المرصد : أعلنت مصلحة السجون في مصر تنفيذ حكم الإعدام في معتز مصطفى حسن بسجن استئناف القاهرة، بعد إدانته بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية. وأشارت المصلحة إلى أن “تنفيذ الحكم جرى بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وقيادات سجن الاستئناف وطبيب شرعي وأحد رجال الدين”، مؤكدة نقل الجثة إلى مشرحة “زينهم”، تمهيدا لتسليمها لأسرته لدفنها. بحسب “الوطن” وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، على 3 متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت، لإدانتهم في قضية محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق، عن طريق تفجير سيارة ملغومة، بالتزامن مع مرور موكبه، بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية، في مارس عام 2018، مما أدى إلى مقتل اثنين من حراسه. وتضم القضية 11 متهما، منهم 2 محبوسان و9 هاربين، وبحسب التحقيقات، “قاد الإرهابي معتز، الصادر بحقه حكم بالإعدام، السيارة الملغومة، وتركها بمكان التنفيذ والانفجار”.

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