تراند الفن: وست هام يونايتد يرغب في التعاقد مع مهاجم برشلونة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 مساءً - ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي وست هام يونايتد يرغب في تدعيم خط هجومه بضم مهاجم فريق برشلونة، مارتن بريثوايت، خلال فترة الانتقالات الجارية.

ووفقًا لصحيفة “آس” فإن نادي وست هام يسعى لضم مهاجم برشلونة مارتن بريثوايت، في صفقة قد تكلف النادي اللندني من 13 إلى 17 مليون جنيه أسترليني.

ويوجد بريثوايت حالياً رفقة منتخب الدنمارك للمشاركة في كأس أمم أوروبا يورو 2020، ويواجه نظيره منتخب إنجلترا في نصف نهائي المسابقة يوم الأربعاء 7 يوليو 2021، على ملعب ويمبلي في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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