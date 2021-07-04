تراند الفن: المؤبد لحلاق قتل والدته عمدًا بمطرقة حديد بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 مساءً - أصدرت محكمة جنايات فوه الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد فهمي يونس، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هيثم أبو حطب، وأحمد عطية، حضوريًا بمعاقبة حلاق يقيم بمدينة قلين، بالسجن المؤبد 25 عامًا، لاتهامه بقتل والدته عمدًا بمطرقة حديد، وذلك في أحداث القضية رقم 1601 لسنة 20121 جنايات مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 71 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو “محمد.أ.ع.م”، حلاق، ويقيم بمركز قلين، إلى محكمة جنايات فوه، لأنه في يوم 30 ديسمبر 2019، بدائرة مركز شرطة قلين، قتل والدته “زينات.ع.ر.ن”، عمدًا مع سبق الإصرار، وبيت النية، وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك أداة “مطرقة”، فأنهال عليها ضربًا على رأسها محدثًا ما بها من إصابات، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

كان مدير أمن كفر الشيخ، تلقي بلاغًا من شرطة النجدة، فجر يوم 31 ديسمبر عام 2019، بقيام “محمد.أ.ع”، 25 عامًا، بطعن والدته “زينات.ع.ب”، 52 عامًا، ثم سارع بالقفز من شقتهم السكنية الكائنة بالطابق الثالث.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تم فرض كردون أمنى، ونقل الشاب إلى مستشفى قلين المركزي، وتم التحفظ على جثة السيدة، حيث كشفت التحريات المبدئية أن الشاب يعانى من مرض نفسي، ليتم تداول القضية وتصدر المحكمة حكمها السابق.

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