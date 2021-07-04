تراند الفن: نقل رئيس وزراء لوكسمبورج إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 مساءً - أعلن مكتب رئاسة الوزراء في لوكسمبورج نقل رئيس الوزراء في البلاد كزافييه بيتيل، إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بفيروس كورونا، عقب مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي السابقة.

وأشارت حكومة لوكسمبورج في بيان لها، نقلته وكالة تاس الروسية، إلى أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء شهدت تدهور بسبب إصابته بفيروس كورونا، وأنه خضع لفحوصات طبية إضافية خلال الساعات الماضية.

وكان رئيس وزراء لوكسمبورج، أصيب في 27 يونيه الماضي، بفيروس كورونا، عقب يومين من مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بمشاركة 26 من قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين.

وكان رئيس الحكومة في لوكسمبورج كزافييه بيتيل، تلقى الجرعة الأولى من لقاح “أسترازينيكا” للوقاية من فيروس كورونا أوائل شهر مايو الماضي.

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