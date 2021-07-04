تراند الفن: ننشر أول صورة لتحديث “التابلت” قبل اعتماده بامتحانات الثانوية العامة (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 مساءً - قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تُجري تحديثًا على أجهزة التابلت بغرض زيادة التأمين قبل أداء امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ”القاهرة 24″، أن الصورة المُرفقة، هي التحديث الجديد للتابلت، وليس عُطلاً فنيًا كما اعتقد بعض الطلاب، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت تفعيل التحديث لأجهزة الطلاب في مُحافظة القاهرة، وسيتم بالفعل تطبيقه على كافة المُحافظات قبل الدخول للامتحانات النهائية.

وأشار إلى أنه يمكن تسجيل الحضور والدخول بالسهولة للكتب بصيغة “PDF” أثناء الامتحانات، كما يمكن الدخول إلى Wi-Fi، والضبط من خلال حرف “I” المتواجد أسفل الشاشة من جانب اليسار.

من جانبه، علّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤل أولياء طلاب الثانوية العامة بشأن خروج التابلت تلقائيًا من المنظومة، وتلقي عدد من الطلاب إشعار بالتحديث، ومدى تأثير ذلك على تسجيل الحضور داخل الامتحان.

ورد شوقي، عبر جروب شئون معلمين”، في تطبيق “واتس أب””، قائلاً: “هذا تحديث طبيعي من الوزارة لإحكام السيطرة على المنظومة، ولا داعي لأي قلق هذا طبيعي جدا”

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