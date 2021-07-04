تراند الفن: المتحدث العسكري للقوات المسلحة: قاعدة 3 يوليو تمنع أعمال التسلل والهجرة غير الشرعية إلى مصر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 مساءً - قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن افتتاح قاعدة 3 يوليو يأتي استكمالًا لمجهودات الدولة المصرية، وافتتاح عدد من القواعد العسكرية، فالبداية مع قاعدة محمد نجيب، وقاعدة سيدي براني وقاعدة برنيس، ثم تكللت المجهودات بافتتاح قاعدة 3 يوليو.

وأضاف المتحدث العسكري للقوات المسلحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو تم رفع العلم المصري على 47 قطعة بحرية، مشيرًا إلى أن القاعدة تعتبر قاعدة متكاملة الإنشاء، حيث تتحد فيها جميع أشكال التدريب.

وتابع: اختيار الموقع الجغرافي للقاعدة تم بعناية شديدة، فمنطقة جرجوب تقع بين مطروح وسيدي براني، وتحديدًا على بعد 300 كم من مدينة الإسكندرية، وهو ما يتيح للقوات تنفيذ مهامها.

وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن قاعدة 3 يوليو تمنع أعمال التسلل والهجرة غير الشرعية إلى مصر، علاوة على تأمين الأهداف الحيوية للدولة المصرية.

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