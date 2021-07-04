تراند الفن: بيان أمني بشأن ظهور شخص بمقطع فيديو مكبل القدمين بمكة

صحيفة المرصد : كشف حساب سناب الداخلية أن شرطة منطقة مكة المكرمة بإنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يصور نفسه وهو مكبل القدمين، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالمنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو وتبين أنه مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن شقيقيه قاما بتكبيله، وتم القبض عليهما وإيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة، واستكمال التدابير والإجراءات النظامية لحماية المجني عليه.