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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 37 دقيقة مضت المرصد 22 زيارة
صحيفة المرصد : كشف حساب سناب الداخلية أن شرطة منطقة مكة المكرمة بإنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يصور نفسه وهو مكبل القدمين، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالمنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو وتبين أنه مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر.
وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن شقيقيه قاما بتكبيله، وتم القبض عليهما وإيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة، واستكمال التدابير والإجراءات النظامية لحماية المجني عليه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بيان أمني بشأن ظهور شخص بمقطع فيديو مكبل القدمين بمكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.