تراند الفن: الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًّا على هدم منزله بنفسه في القدس

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 مساءً - أجبرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أحد المواطنين الفلسطينيين في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة على هدم منزله، وتهديده بفرض غرامات باهظة عليه في حال هدمته بلدية الاحتلال.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت المواطن المقدسي محمد عدنان درويش، على هدم منزله “قيد الإنشاء” بمدينة القدس المحتلة، بسبب وجوده بالقرب من مُستوطنة “التلة الفرنسية”، بواسطة جرافة خاصة تحت ضغط بلدية الاحتلال.

وأوضحت الوكالة، أن قوات الاحتلال هددت المواطن المقدسي، بأنه في حال امتناعه عن هدم منزله بشكل ذاتي، سيتم تغريمه بقيمة 300 ألف شيكل إسرائيلي في حال هدمته جرافات الاحتلال.

وخلال الأيام الماضية، أقام عدد من المستوطنين الإسرائيليين عددًا من المنازل المتنقلة “كرافانات” في أراضي داخل الضفة الغربية بقرية كيسان شرق بيت لحم.

وساعدت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المُستوطنين في الاستيلاء على الأرض، وشقوا طرقًا لإقامة المنازل، بهدف إنشاء بؤرة استيطانية.

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