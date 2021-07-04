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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات من 20 ل 70% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عروض اكسترا اليوم ليوم الجمعة والمتوفرة الآن في جميع الفروع الإضافية في المملكة العربية السعودية وفي جميع مدنها حيث تقدم لنا الآن العديد من العروض والخصومات على العديد من منتجاتها، وفي مجلة اكسترا الجديدة تتنوع عروض اكسترا لشهر يوليو لذلك هناك الكثير من الخصومات على الهواتف المحمولة وهي من المنتجات الرئيسية التي يبحث عنها كافة العملاء الإضافيين باستمرار.
عروض اكسترا السعودية
كما أن خصومات إكسترا ماركت في جميع فروعها قد اعتادت على تسهيل عمليات الشراء لعملائها، وإتاحة إمكانية السداد على أساس التسهيلات التمويلية، مما يوفر إمكانية السداد على مدى عدة أشهر وبإيداع بسيط للغاية حسب على المنتج الذي يتم دفعه على عدة أقساط، كما توفر Extra Markets الآن إمكانية الشراء عن طريق الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بها.
تخفيضات اكسترا اليوم
تنزيلات اكسترا على الهواتف الذكية والتابلت:
- IPhone Apple 12 برو ماكس، 5G 128 جيجا، أزرق، بخصم 5.77٪ بسعر 4899 ريال سعودي بدلاً من 5199 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم أبل أيفون 12 ميني، 5 جي، 128 جيجا، أزرق، بخصم 7.04٪ بسعر 3299 ريال سعودي بدلاً من 3549 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا باور بيتس برو سماعات لاسلكية ,اسود، بسعر 1059 ريال سعودي.
- IPhone Apple 12 برو ماكس، 5G 128 جيجا، ذهبي، خصم 5.77٪ بسعر 4899 ريال سعودي بدلاً من 5199 ريال سعودي.
- أبل ساعة ذكية الجيل السادس جي بي إس مع خاصية الإتصال،40 مللي، أحمر، مع سوار أحمر، بسعر 2299 ريال سعودي.
- أوبو إيه 15، 4 جي، 32 جيجا، أزرق، بسعر 449 ريال سعودي.
- آبل أيفون 11 ، 4 جي ، 128 جيجا، أخضر، الإصدار الجديد، بخصم 18.54٪ بسعر 2899 ريالاً سعودياً بدلاً من 3559 ريالاً سعودياً.
- I Live K4700، مقاس 7 إنش، 4G، واي فاي، 16 جيجا بايت، أبيض، بخصم 24.31٪ بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال سعودي.
- سامسونج جالاكسي تاب إيه 8.0 2019، 8 بوصة، 4 جي واي فاي 32 جيجا، فضي، خصم 21.45٪ بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي.
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