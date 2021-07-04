شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات من 20 ل 70% أقوى عروض السعودية

عروض اكسترا اليوم ليوم الجمعة والمتوفرة الآن في جميع الفروع الإضافية في المملكة العربية السعودية وفي جميع مدنها حيث تقدم لنا الآن العديد من العروض والخصومات على العديد من منتجاتها، وفي مجلة اكسترا الجديدة تتنوع عروض اكسترا لشهر يوليو لذلك هناك الكثير من الخصومات على الهواتف المحمولة وهي من المنتجات الرئيسية التي يبحث عنها كافة العملاء الإضافيين باستمرار.

عروض اكسترا السعودية

كما أن خصومات إكسترا ماركت في جميع فروعها قد اعتادت على تسهيل عمليات الشراء لعملائها، وإتاحة إمكانية السداد على أساس التسهيلات التمويلية، مما يوفر إمكانية السداد على مدى عدة أشهر وبإيداع بسيط للغاية حسب على المنتج الذي يتم دفعه على عدة أقساط، كما توفر Extra Markets الآن إمكانية الشراء عن طريق الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بها.

تخفيضات اكسترا اليوم

تنزيلات اكسترا على الهواتف الذكية والتابلت: