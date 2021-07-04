شوف عروض اكسترا مكيفات بتخفيضات عيد الأضحى في extra السعودية على مستلزمات المنزل

عروض اكسترا مكيفات ضمن تخفيضات عيد الأضحى الهائلة على كافة مستلزمات المنزل من أجهزة، أدوات، أثاث، بتنزيلات كبرى على أسعار المنتجات في اكسترا extra، حيث توفر اكسترا اكسسوارات المنزل، مستلزمات حديقة المنزل، وسائل الترفيه الممتعة للأطفال، الأجهزة الكهربائية مثل المكيفات، والمزيد من المنتجات التي تتنوع بين الإلكترونيات والجوالات، بأقوى الخصومات التي نتعرف عليها من خلال نشرة عروض اكسترا السعودية لعيد الأضحى المستمرة حتى يوم 24 يوليو 2021.

عروض اكسترا مكيفات

تتنوع مكيفات اكسترا بين المكيفات الجدارية والشباك، فالمكيفات جدارية يُمكن تثبيتها على الجدار؛ للحصول على هواء منعش في ظل الطقس الحار في فصل الصيف، وتتكون المكيفات الجدارية من جزئيين بينما تتكون المكيفات الشباك من جزء واحد فقط، وتختلف المكيفات في المساحة التي تغطيها، ولمعرفة كافة التفاصيل بالإضافة إلى أسعار المكيفات في اكسترا تابعونا في النقاط القادمة.

مكيف جداري ال جي بارد وحار، سعة التبريد 18000 وحدة، بسعر 2894 ريال سعودي بدلًا من 3794 ريال سعودي.

مكيف شباك هاير بارد وحار، سعة التبريد 1199 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

مكيف جداري ال جي بارد وحار، سعة التبريد 18000 وحدة، بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من 4849 ريال سعودي.

مكيف جداري ميديا بارد وحار، سعة التبريد 18100 وحدة، بالإضافة إلى خدمة تركيب هدية، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 4499 ريال سعودي.

عروض اكسترا بتخفيضات عيد الأضحى

انتهزوا فرصة تخفيضات اكسترا المتاحة على مستلزمات المنزل، وأيضًا مستلزمات تجهيز حدائق المنزل بمناسبة عيد الأضحى، لتجهيزها بحيث تصبح مكان ممتع لقضاء الوقت فيه، فيُمكنكم شراء اطقم الجلوس المصممة بتصميم خاص للحدائق، فلا يوجد أفضل من التمتع بأجواء الصيف الممتعة في الهواء الطلق في حديقة المنزل، بالإضافة إلى اقتناء واحد من أمتع وسائل الترفيه وهو المسبح، كما تتوافر المسابح التي تأتي مع كرسي استرخاء، ويُمكنكم أيضًا شراء الترامبولين الممتع بأرخص الأسعار في عروض اكسترا.

ترامبولين مزود بشبكة للسلامة من هوميز، بسعر 419 ريال سعودي بدلًا من 849 ريال سعودي.

طقم جلوس للحديقة من هوميز، مكون من مقعدين وكنبة باللون الرمادي، بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

طقم جلوس للحديقة من هوميز، مكون من 3 قطع، كنبتين زاوية بالإضافة إلى مقعد باللون البيج، بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 2998 ريال سعودي.

مسبح مستطيل الشكل، قابل للنفخ من بست واي، بسعر 165 ريال سعودي بدلًا من 239 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا extra

كل ما تريدونه للمنزل من مستلزمات وأدوات تجدونه في اكسترا، وتوجد خصومات كبرى على كراسي الإسترخاء، التي تتميز بعدة خصائص منها خاصية الاهتزاز والدوران، بالإضافة إلى الكراسي القابلة للطي، والتي تصلح لوضعها داخل المنزل أو الحديقة؛ نظرًا لسهولة نقلها وتخزينها في مكان صغير دون أن تشغل مساحة كبيرة، كذلك الأمر بالنسبة للطاولة القابلة للطي، وكل ذلك وأكثر بأسعار وخصومات لا مثيل لها.