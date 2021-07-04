شوف عروض جرير تصل ل 70% اليوم على الجوال والشاشات

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عروض جرير في السعودية 2021م، يوجد لمكتبة جرير سلسلة فروع في أرجاء المملكة العربية السعودية، فالمكتبة تعتبر من أفضل المتاجر الموجودة في المملكة لأنها تقوم ببيع كل شيء إلكتروني سواء الهواتف الذكية أو الإير بودز وغير ذلك، كما أن مكتبة جرير متخصصة في بيع الشاشات التلفزيونية وبأفضل الأسعار مقارنة بباقي المتاجر الأخرى. عروض جرير اليوم أقوى خصومات مكتبة جرير في السعودية 2021م: تخفيضات جرير وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 21 بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الفضي إلى 3799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي.

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هاتف ابل ايفون 11 برو ماكس وصل سعره إلى 4679 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 6899 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير تصل ل 70% اليوم على الجوال والشاشات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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