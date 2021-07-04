نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية، الخصومات المقدمة من متجر هايبر في السعودية، هايبر بنده من المتاجر التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة حيث أنه يقدم الكثير من العروض على المنتجات الغذائية والتي منها الخضروات والفواكه والمعلبات المختلفة بأنواعها وبأسعار مميزة جداً، بالإضافة إلى أن هايبر يقوم بتقديم عروضاً على الأدوات الكهربائية والأجهزة المنزلية وهذه العروض تظل مستمرة حتى انتهاء الكمية. عروض بنده الأسبوعية أفضل العروض المقدمة من خصومات بنده: تخفيضات بنده طماطم كاتشب وصل سعره إلى 26.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 53.90 ريال سعودي.

عروض بنده وصل سعر مياه بنده إلى 11.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 17.50 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم بلغ سعر دجاج دو وصل سعره إلى 126.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 169.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز عافية وصل سعره إلى 39.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 68.95 ريال سعودي.

حليب مجفف كامل الدسم المراعي وصل سعره إلى 34.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 65.95 ريال سعودي.

وصل سعر صدور دجاج طرية إلى 41.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 52.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده السعودية على جبنه مطبوخة قالب بنده وصل سعره إلى 12.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 16.50 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم لبنة بنده وصل سعره إلى 12.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 15.90 ريال سعودي.

تونا بنده وصل سعره إلى 14.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز وصل سعرها إلى 39.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 65.96 ريال سعودي.

خضروات بنده وصل سعرها إلى 12.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 15.90 ريال سعودي.

ذرة حلوة ذهبية كاملة وصل سعرها إلى 9.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.