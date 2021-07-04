شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

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متجر اكسترا يقدم الكثير من العروض المختلفة على المنتجات المقدمة منه والتي هي الأدوات المنزلية والهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية على سبيل المثال البوتاجازات والغسالات والميكروويف وغسالة الصحون والثلاجات وغيره من الأجهزة التي يحتاج لها كل منزل، وهذه المنتجات تقدم بضمانات من أجل ثقة العميل في المتجر وإليكم في السطور القادمة عروض متجر اكسترا. عروض متجر اكسترا 2021م في السعودية وصل سعر هاتف نوكيا 5.4، 4 جي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق إلى 599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 762 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف هواوي بي 40، الجيل الخامس بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الفضي الغامق إلى 2999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3829 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف آوبو آيه 12، بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأزرق إلى 469 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 599 ريال سعودي. تخفيضات متجر اكسترا بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي إيه 20 إف إي، الجيل الخامس بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأحمر إلى 2250 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2999 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي إيه 20 إف إي، الجيل الخامس باللون الأخضر إلى 2250 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2999 ريال سعودي.

هاتف هواوي نوفا 7 إي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1149 ريال سعودي.

هاتف آوبو إيه 12، بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 469 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 599 ريال سعودي. عروض متجر اكسترا

تخفيضات متجر اكسترا

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