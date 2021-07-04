نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استطلاع نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2021 فى العراق من موقع وزارة التربية العراقية جميع المحافظات في المقال التالي
نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2021 فى العراق الدور الأول، ازدادت مؤشرات بحث جوجل عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي عقب انتهائهم من تأديه الامتحانات في شهر يونيو الماضي مع الحفاظ على كافة الاحتياطات و الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم و بالإضافة إلى ذلك قام وزير التربية والتعليم العراقية بالتأكيد على أن النتائج سوف تعلن من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور من التكدس و التزاحم في المدارس لمنع انتقال العدوى من شخص لآخر كما أعلن أنه تم الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات و رصد الدرجات و لكن يتم مراجعة الدرجات بشكل أدق لمنح كل الطلاب الدرجات المستحقة و لمعرفة الموعد النهائي للاعلان عن النتيجة تابع الفقرات التالية.
نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2021 فى العراق عبر ملفات pdf وزارة التربية والتعليم العراقية
قام وزير التربية والتعليم العراقية بالتأكيد على أنه قد تم الانتهاء من عملية التصحيح و لكن يتم مراجعة الدرجات بشكل أدق لمنح كل الطلاب الدرجات المستحقة و انه سوف يتم اعتمادها بشكل نهائي و الإعلان عنها في خلال الأيام المقبلة بالإضافة إلى أنه أكد أن الدرجات مرتفعة و ان نسبة النجاح عالية و انه لا داعي للقلق و التوتر و لمعرفة كيفية الحصول على النتائج بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها و من خلال موقعنا ” ثقفني” سوف نعلمكم بمزيد من المعلومات حول النتائج.
الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2021 فى العراق الدور الأول عبر وزارة التربية والتعليم العراقية
يمكنكم الان الحصول و الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2021 فى العراق الدور الأول عن طريق الخطوات التالية :_
- اولا يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.
- البحث عن أيقونة نتائج الامتحانات.
- اختيار المرحلة الدراسية.
- اختيار العام و الصف الدراسي.
- كتابة البيانات الشخصية المطلوبة الخاصة بالطلاب.
- النقر على كلمة عرض النتيجة النهائية.
- سوف تظهر لكم النتيجة النهائية للطالب بالتفصيل.
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