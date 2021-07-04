تراند الفن: رسالة بدموع دنيا سمير غانم لوالدتها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏40 دقيقة مضت أخبار المشاهير 53 زيارة وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة حب إلى والدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي تلتقى العلاج في أحدى المستشفيات بعد إصابتها بفيروس كورونا. نشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها على Instagram صورة مرسومة لوالدتها، وكتبت: “بحبك اوي يا مامي ربنا يشفيكي و يعافيكي و يهون عليكي”. يذكر أن دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا منتصف شهر أبريل الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى بعد أسبوعين، حيث تتلقى العلاج في العناية المركزة، بسبب تأثر رئتها وعدم استعادتها قدرتها على التنفس بشكل طبيعي، كما أكد الإعلامي رامي رضوان زوج ابنتها، أن الحالة لم تستقر حتى الآن. شاركها

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