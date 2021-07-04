تراند الفن: ميرنا الهلباوي ومحمد عطية عاملين دويتو رقص رغم إنفصالهم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:10 مساءً - أعلنت الكاتبة والإعلامية ميرنا الهلباوي، انفصالها عن الفنان محمد عطية، نجم ستار أكاديمي، وحتى الآن لم تكشف سبب هذا الانفصال.

وكان الفنان محمد عطية، طرح ديو أغنية “ترقص” عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وظهرت ميرنا الهلباوي، في الدويتو مدربة رقص تمتلك قدرات خارقة تحارب بها الأشرار، وطرح هذا الدويتو في عيد الحب.

وسبق، نشر عطية بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصي بـ”انستجرام”، وعلق عليه قائلًا: “بكرة هينزل فيديو كليب أغنيتي الجديدة ترقص، الكليب ده ليه معزة خاصة جدًا عندي لعدة أسباب.. أولًا عشان دي أول حاجة نعملها سوا أنا وميرنا من ساعة ما عرفنا بعض”.

يشار إلى أن أغنية “ترقص” كلمات وألحان محمد عطية توزيع موسيقي ومكس وماستر شريف مكاوي.

واحتفل الفنان محمد عطية، للمرة الثانية، في وقت سابق بخطوبته على الكاتبة ميرنا الهلباوي، بعد قصة حب استمرت لأشهر، بحضور عدد كبير من أصدقائه ونجوم الفن أبرزهم الفنان نادر حمدي، والشاعر تامر حسين، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.