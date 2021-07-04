تراند الفن: محمد علاء في طريق إسكندرية الصحراوي بسبب مسلسل “الثمانية”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:10 مساءً - يواصل الفنان محمد علاء، تصوير دوره في مسلسله الجديد “الثمانية”، من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وإخراج أحمد مدحت.

ويوجد علاء حاليًا في طريق إسكندرية الصحراوي لاستكمال التصوير، وذلك بعد الانتهاء من التصوير بمنطقة وسط البلد.

ومن المقرر عرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني المقبل، عبر قنوات mbc ومنصة “شاهد” الإلكترونية، وهو ينتمي لأعمال الأكشن والإثارة، ومُكون من 10 حلقات، ومُقرر تصويره في أكثر من دولة، بينها مصر ولبنان وفرنسا والمغرب وبلغاريا.

“الثمانية” من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، وإخراج أحمد مدحت، بطولة آسر ياسين وخالد الصاوي وغادة عادل وريم مصطفى ومحمد علاء ولارا إسكندر، فضلًا عن الاستعانة بممثلين عالميين، ومن إنتاج آي بروديوسرز.

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