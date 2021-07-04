تراند الفن: عرض بالصوت والضوء.. وزيرة الثقافة تشهد إزاحة الستار عن تمثال سيد درويش وتكرم 21 شخصية سكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:10 مساءً - شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بدء فاعليات الاحتفال بمئوية سيد درويش، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور مجدي صابر، رئيس الأوبرا المصرية وعدد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.

وشهدت وزيرة الثقافة، بدء الفاعليات بعروض للموسيقى العسكرية، مجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة، قبل إزاحة الستار عن تمثال سيد درويش، وتلى ذلك إسقاطات ضوئية مصورة على واجهة المسرح.

وافتتحت الوزيرة، معرض الفنان خالد هنو بالبهو الرئيسي للمسرح، ثم انتقل الحضور إلى داخل المسرح حيث يتم عرض الفيلم الوثائقي 100 عام من الإبداع ويروى تاريخ مسرح سيد درويش واهم العروض التي استضافها.

وكرمت الوزيرة 21 شخصية من أعلام مدينة الإسكندرية الذين قدموا إسهامات متميزة للمسرح هم رجل الأعمال إسماعيل الحبشي، الفنان التشكيلي خالد هنو، الفنان سمير صبري، الدكتور جابر عبد المنعم حجازي مبدع تمثال سيد درويش، الفنان على الجندي أستاذ الفلكلور، الدكتور أبو الحسن سلام الأستاذ بقسم المسرح بكلية الآداب.

كما تم تكريم رائدة فن البالية الدكتورة ودود فيظی،المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، قائد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، المايسترو الدكتورة نيفين المحمودي، قائد أوركسترا وتريات أوبر الإسكندرية، المايسترو جهاد داوود مؤسس فرقة اوبرا الإسكندرية، المايسترو ياسر الصيرفي، سامى فتح الله – اسم المرحوم المهندس عبد الرحمن نصار، اسم محمد البهتيمي أعضاء مجلس أمناء مسرح سيد درويش، المهندسة نيرة مصطفى هيبة، المدير الأسبق لأوبرا الإسكندرية، محمد سعد، حسام الدين زكريا، أسرة المرحوم أمير شطا فنان الخط العربي ومن قدامى العاملين بالمسرح، موسی خلیل حسن من قدامى العاملين بخشبة المسرح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.