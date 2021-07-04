تراند الفن: حسين الشحات يُسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك سموحة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:10 مساءً - أحرز فريق الأهلي الهدف الثاني في شباك سموحة، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي الثاني في شباك سموحة، عن طريق اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمود البدري – شريف رضا

خط الوسط: أحمد حمص – محمود حليمو – عبد الكبير الوادي – مصطفى فتحي

خط الهجوم: أحمد حمدي عبد القادر – ديريك نيسيمبامبي.

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