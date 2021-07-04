تراند الفن: وزير المالية: إنهاء أزمة الـ36 ألف معلم خلال شهرين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:10 مساءً - قال النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس الشيوخ إنه أثار أزمة تعيين الـ36 ألف معلم مع الدكتور معيط وزير المالية خلال تواجده بمجلس الشيوخ اليوم على هامش الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية العامة الموحد.

وأوضح النائب في تصريحات صحفية أن الدكتور معيط وعد بإنهاء أزمة الـ36 الف معلم خلال الشهرين القادمين.

وأكد معيط أنه سيعمل على إنهاء الأزمة بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي والانتهاء بتقنين الوضع للمعلمين.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، ورئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة، قد علق على مطالب عددًا من النواب بحل أزمة 36 معلم، بقوله: “تم إرسال مذكرة لمجلس الوزراء في هذا الصدد”.

وأضاف “حجازي” في تصريحات صحفية أنه بالنسبة لمطالبات حل مشكلة الـ36 ألف معلم الذين تم إنهاء خدمتهم العام الماضي، فأنه تم إرسال مذكرة لمجلس الوزراء لفتح اعتماد مالي.

وأشار نائب الوزير لشئون المعلمين إلى أنه تم مطالبة وزارة المالية بأن يتم احتساب مكافأة الحصة للتربويين الغير معينين بـ20 جنيها بدلًا من 4 جنيهات وهو النظام المعمول به الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.