تراند الفن: الأمير عبد العزيز بن سلمان : المقترح السعودي الروسي في أوبك حظى بقبول الجميع ما عدا دولة الإمارات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏25 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه يجب أن يكون هناك زيادة في الإنتاج لمعالجة شح البترول المتوقع خلال الصيف. وأشار الأمير عبد العزيز إلى أن المقترح السعودي الروسي في أوبك حظى بقبول الجميع ما عدا دولة الإمارات.

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