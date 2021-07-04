تراند الفن: ألقت بنفسها من الطابق السادس.. انتحار فتاة بالقناطر الخيرية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:10 مساءً - شهدت منطقة أرض المحلج دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، واقعة انتحار فتاة 14 عامًا، حيث قامت بإلقاء نفسها من الطابق السادس على الأرض، ولقيت مصرعها في الحال، وذلك نتيجة إصابتها بمرض نفسي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بوفاة فتاة عمرها 14 عامًا، حيث قامت بإلقاء نفسها من الطابق السادس بمنطقة أرض المحلج بالقناطر.

على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الفتاة تدعى “ز ا” 14 عامًا، وأنها مريضة نفسيًّا، وأنها غافلَتْ أسرتَها، وقامت بإلقاء نفسها من الطابق السادس على الأرض، وتوفيت في الحال، وتم نقلها للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

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