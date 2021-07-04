تراند الفن: بحضور حمص.. الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادًا للاتحاد السكندري (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مرانه الختامي، على ملعبه بستاد الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري في السابعة مساء غداً الاثنين على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حضر المران محمد حمص وفوزي جمال بجانب علي أبو جريشة وعماد سليمان عضوا اللجنة الفنية، من أجل مساندة الفريق من خارج الخطوط.

بدأ المران بتدريبات بدنية، ثم تدريبات على الاستحواذ والحركة بدون كرة، وتدريبات على العرضيات والتسديدات، بالإضافة إلى تدريبات خاصة علي الضربات الثابتة.

ومن المقرر أن يلتزم الفريق بمعسكر مغلق بفندق اللاعبين بستاد الإسماعيلية، حتى موعد المباراة التي يطمح خلالها إيهاب جلال المدير الفني للفريق في حسم النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 35 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 9 مباريات، أحرز مهاجمو الدراويش 34 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 31 هدفًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.